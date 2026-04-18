Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
СБС: Росія щоденно зазнає 100 млн доларів втрат через українські діпстрайки по нафтовій інфраструктурі

Атаки українських дронів призвели до порушення стабільності перевалки нафти в ключових портах і не тільки.

СБС: Росія щоденно зазнає 100 млн доларів втрат через українські діпстрайки по нафтовій інфраструктурі
Фото: Сили безпілотних систем

В Силах безпілотних систем ЗСУ заявляють, що в результаті бойової роботи українських дронів по нафтовій інфраструктурі росіян, РФ щоденно втрачає $100 млн.

Про це ідеться на сторінці СБС у Телеграмі.

"Як зазначив Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, внаслідок серії ударів по об’єктах нафтової логістики за маршрутом Приморськ – Усть-Луга – Шесхаріс – Туапсе сукупне щодобове відвантаження нафти скорочено приблизно на 880 тисяч барелів. За інформацією з відкритих джерел, за поточною ринковою ціною нафти марки Urals це становить близько 100 млн доларів втрат щоденно", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атаки призвели до: порушення стабільності перевалки нафти в ключових портах; ускладнення логістичних маршрутів постачання; вимушеного перенаправлення потоків із перевантаженням альтернативних напрямків.

Після пошкодження інфраструктури терміналу "Шесхаріс" у районі Новоросійська противник намагався переорієнтувати потоки на Туапсе. Це було враховано під час планування операції: 16 квітня Сили оборони завдали ураження по Туапсинському НПЗ, внаслідок чого розпочалася масштабна пожежа, яка триває досі.

"Оператори підрозділів Сил безпілотних систем у взаємодії з СБУ, ССО, ГУР та іншими складовими Сил оборони продовжують системне ураження критичної інфраструктури противника. Крок за кроком нафто-логістична система противника втрачає здатність забезпечувати безперебійний експорт. Результат цієї роботи вже сьогодні відчутний на фронті: менше ресурсів у противника – більше можливостей у наших підрозділів", – ідеться у повідомленні.

Читайте також
