СБС: Росія щоденно зазнає 100 млн доларів втрат через українські діпстрайки по нафтовій інфраструктурі

Атаки українських дронів призвели до порушення стабільності перевалки нафти в ключових портах і не тільки.

В Силах безпілотних систем ЗСУ заявляють, що в результаті бойової роботи українських дронів по нафтовій інфраструктурі росіян, РФ щоденно втрачає $100 млн.

Про це ідеться на сторінці СБС у Телеграмі.

"Як зазначив Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, внаслідок серії ударів по об’єктах нафтової логістики за маршрутом Приморськ – Усть-Луга – Шесхаріс – Туапсе сукупне щодобове відвантаження нафти скорочено приблизно на 880 тисяч барелів. За інформацією з відкритих джерел, за поточною ринковою ціною нафти марки Urals це становить близько 100 млн доларів втрат щоденно", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атаки призвели до: порушення стабільності перевалки нафти в ключових портах; ускладнення логістичних маршрутів постачання; вимушеного перенаправлення потоків із перевантаженням альтернативних напрямків.

Після пошкодження інфраструктури терміналу "Шесхаріс" у районі Новоросійська противник намагався переорієнтувати потоки на Туапсе. Це було враховано під час планування операції: 16 квітня Сили оборони завдали ураження по Туапсинському НПЗ, внаслідок чого розпочалася масштабна пожежа, яка триває досі.

"Оператори підрозділів Сил безпілотних систем у взаємодії з СБУ, ССО, ГУР та іншими складовими Сил оборони продовжують системне ураження критичної інфраструктури противника. Крок за кроком нафто-логістична система противника втрачає здатність забезпечувати безперебійний експорт. Результат цієї роботи вже сьогодні відчутний на фронті: менше ресурсів у противника – більше можливостей у наших підрозділів", – ідеться у повідомленні.