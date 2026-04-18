За півріччя Міноборони законтрактує у два рази більше наземних дронів, ніж за весь 2025 рік

Станом на зараз з початку року з виробниками наземних роботизованих комплексів укладено 19 контрактів на 11 мільярдів гривень.

Про це повідомили у Міноборони.

Комплекси поступово потраплятимуть на фронт.

У першому півріччі 2026 року заплановано укласти контрактів на поставку 25 000 НРК – це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

Для пришвидшення процесу спростили укладання контрактів, збільшили фінансування та прискорили закупівлі.

Також створюється спеціальний центр компетенцій НРК – єдине місце для всіх виробників, де буде простіше отримати всі дозволи та скоріше відправити комплекс працювати.

“Ще чотири роки тому ринок НРК фактично не існував. Сьогодні – це повноцінна галузь, створена разом із Brave1: 280+ компаній і 550+ рішень”, – йдеться у пресрелізі.