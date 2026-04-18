Через залізничний вузол проходили ешелони з російською технікою і боєкомплектом.

Агенти партизанського руху "АТЕШ" знеструмили залізничний вузол постачання у тимчасово окупованому росіянами Луганську.

Про це ідеться у телеграм-каналі партизанського руху.

Агент "АТЕШ" здійснив диверсію на електропідстанції в окупованому Луганську. Агенту вдалося проникнути на об'єкт та знищити электротрансформатор. Пожежа охопила трансформаторне обладнання. Як зазначають у русу, потрібні тижні для відновлення.

Підстанція живила залізничний вузол, через який цілодобово йшли ешелони з російською технікою і боєкомплектом. Пожежа спричинила затримки у постачанні угруповань РФ на Лиманському і Костянтинівському напрямках.

Тепер загарбники змушені перебудовувати логістику і шукати обхідні шляхи.