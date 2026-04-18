Упродовж доби РФ здійснила 816 ударів по Запорізькій області, є поранені

Надійшло 83 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

227 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Чарівному, Прилуках, Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці та Добропіллю.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Запоріжжю, Павлівці, Новоандріївці та Воздвижівці.

Війська РФ здійснили 16 авіаударів по Зарічному, Юрківці, Таврійському, Барвінівці, Любицькому, Лісному, Шевченківському, Копанях, Рівному, Воздвижівці, Цвітковому, Чарівному, Мирному, Верхній Терсі та Бабашам.

"Впродовж доби окупанти завдали 816 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області", – повідомляє він.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Унаслідок російського терору по Запоріжжю та району упродовж доби постраждали 10 людей. Є пошкодження інфраструктури та житлових будинків.

