Упродовж доби РФ здійснила 816 ударів по Запорізькій області, є поранені

Унаслідок російського терору по Запоріжжю та району упродовж доби постраждали 10 людей. Є пошкодження інфраструктури та житлових будинків.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Впродовж доби окупанти завдали 816 ударів по 46 населених пунктах Запорізької області", – повідомляє він.
Війська РФ здійснили 16 авіаударів по Зарічному, Юрківці, Таврійському, Барвінівці, Любицькому, Лісному, Шевченківському, Копанях, Рівному, Воздвижівці, Цвітковому, Чарівному, Мирному, Верхній Терсі та Бабашам.
568 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Новомиколаївку, Біленьке, Степове, Мар'ївку, Канівське, Калинівка, Новоолександрівку, Червонодніпровку, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук’янівське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Варварівку, Добропілля, Оленокостянтинівку та Прилуки.
Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Запоріжжю, Павлівці, Новоандріївці та Воздвижівці.
227 артударів прийшлися по Червонодніпровці, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Павлівці, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Чарівному, Прилуках, Новоандріївці, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Варварівці та Добропіллю.
Надійшло 83 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.
- 17 квітня, близько опівночі, ворог атакував житлові райони Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок ворожої атаки поранено чоловіка. Йому надають медичну допомогу.