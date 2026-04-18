Гідрометцентр: на вихідних в Україні прогнозують заморозки

18 квітня в більшості областей очікується невеликий дощ.

Фото: seeds.org.ua

 На вихідних по території України прогнозують заморозки. 18 квітня очікуються невеликі дощі в більшості областей. 

В Українському гідрометцентрі повідомили прогноз погоди на вихідні.

Мінлива хмарність. Невеликі дощі, на заході та південному сході країни без опадів.Вночі та вранці в північно-східних та більшості центральних областей місцями туман.Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла; вдень 11-16°, в південно-східній частині до 19°.

В Києві та на Київщині вдень невеликий дощ, вночі, по області, місцями.Вітер північний, 5-10 м/с.По області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 12-14°.

Вночі 19 квітня у північній частині країни, 20 квітня у північних, східних та більшості центральних областей (крім Вінницької) на поверхні ґрунту заморозки 0-3°.

20 квітня в Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях в повітрі заморозки 0-3°. 

﻿
