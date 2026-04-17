ЦПД: пропаганда РФ розганяє фейки про "українських військових у цивільному"

Таким чином окупанти виправдовують удари по цивільній інфраструктурі.

Російська пропаганда просуває фейки про те, що ЗСУ в Костянтинівці Донецької області нібито «ховаються під виглядом мирних жителів» та займають верхні поверхи житлових будинків.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Фейки про «військових у цивільному» — це типова тактика агресора, спрямована на виправдання ударів по житловій забудові та цивільній інфраструктурі. Намагаючись легітимізувати вбивства мирних мешканців, пропаганда заздалегідь намагається представити кожну жертву як «переодягненого солдата»", - йдеться в повідомленні.

В Костянтинівці досі перебувають близько 2,5 тис. жителів, які щодня потерпають від російського терору. Місто зазнає постійних обстрілів з РСЗВ та ударів КАБами.

  Незабаром Росія збільшить інформаційні та гібридні провокації проти Європи, – ЦПД. Очільник служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін звинуватив країни Балтії і Польщу в "мілітаризації економіки", натякаючи на "підготовку нападу на РФ".
