Від початку доби від російських обстрілів на Херсонщині постраждало чотири людини.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

"За даними слідства, 17 квітня 2026 року з боку російської армії тривали обстріли населених пунктів Херсонщини за допомогою артилерії, зокрема реактивної, мінометної зброї та дронів. Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії постраждало чотири людини", - йдеться в повідомленні.

В Осокорівці та Інженерному ворог застосував FPV-дрони – поранено двох чоловіків.

Новорайськ окупанти обстріляли з РСЗВ – один чоловік дістав поранень.

Та вдень вдарили БпЛА по Херсону, внаслідок чого травмувалася жінка.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок та школу, поштове відділення, господарчі споруди, гаражі та автотранспорт.