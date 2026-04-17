Після завершення підготовки всі п’ять суден тимчасово базуватимуться у Великій Британії.

Станом на червень 2026 року у складі Військово-морських сил України буде п’ять сучасних протимінних кораблів, переданих Великою Британією, Бельгією та Нідерландами.

Як зазначають в Офісі президента, нові судна суттєво посилять можливості України у сфері морського розмінування та безпеки акваторій Чорного моря.

Першими до складу ВМС України у січні 2023 року були передані два протимінні кораблі британського типу Sandown — «Черкаси» (колишній HMS Shoreham) та «Чернігів» (колишній HMS Grimsby).

Обидва кораблі отримали назви на честь українських тральщиків, які у 2014 році чинили опір під час окупації Криму.

Кораблі цього класу вирізняються високою маневреністю та низькою магнітною сигнатурою, що дозволяє ефективно виконувати завдання з пошуку та знешкодження мін. Екіпажі пройшли підготовку у Великій Британії та сертифікацію за стандартами НАТО.

Судна вже брали участь у міжнародних навчаннях, зокрема Sea Breeze та Joint Warrior.

У червні 2025 року Україна також отримала два протимінні кораблі класу Alkmaar — «Мелітополь» від Бельгії та «Маріуполь» від Нідерландів.

Вони оснащені сучасними гідролокаторами та підводними безпілотними системами для виявлення та знищення морських мін. Назви кораблів символізують тимчасово окуповані українські міста та підкреслюють прагнення до відновлення територіальної цілісності держави.

П’ятий корабель, який отримає назву «Генічеськ», наразі перебуває на завершальному етапі підготовки в Нідерландах. Очікується, що це буде переданий Україні тральщик класу Alkmaar (Zr. Ms. Makkum). Його екіпаж уже проходить навчання перед передачею.

Після завершення підготовки всі п’ять суден тимчасово базуватимуться у Великій Британії. У майбутньому вони стануть ключовим елементом українських сил розмінування та відіграватимуть важливу роль у відновленні безпеки морських шляхів після завершення бойових дій.