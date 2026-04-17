На Київщині викрили розтрату понад 2,8 мільйона гривень бюджетних коштів на закупівлі хрестів для Алеї пам’яті.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Так, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується схема розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво меморіалу "Алея Пам’яті Захисників України" в Ірпені. Наразі повідомлено про підозру трьом особам: представнику товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель та колишній заступниці Ірпінського міського голови.

За даними слідства, службові особи міської ради у змові з представниками приватного товариства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем. Умови тендеру були сформовані з порушенням Закону "Про публічні закупівлі", що фактично усунуло конкуренцію.

Єдиним учасником і переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників.

Встановлено, що ці вироби імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен. У результаті за постачання пам’ятників сплачено близько 6 млн грн, з яких понад 2,8 млн грн становить ймовірна переплата.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 191 КК (розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах).