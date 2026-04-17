ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Все погано, але надії немає
Все погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ГоловнаСуспільствоПодії

На Київщині викрили розтрату понад 2,8 млн гривень на закупівлі хрестів для Алеї пам’яті

Повідомлено про підозру трьом особам: представнику товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель та колишній заступниці Ірпінського міського голови.

На Київщині викрили розтрату понад 2,8 млн гривень на закупівлі хрестів для Алеї пам’яті
Київська обласна прокуратура
Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині викрили розтрату понад 2,8 мільйона гривень бюджетних коштів на закупівлі хрестів для Алеї пам’яті.

Про це повідомила обласна прокуратура

Так, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розслідується схема розтрати бюджетних коштів, виділених на будівництво меморіалу "Алея Пам’яті Захисників України" в Ірпені. Наразі повідомлено про підозру трьом особам: представнику товариства, уповноваженій особі з публічних закупівель та колишній заступниці Ірпінського міського голови.

За даними слідства, службові особи міської ради у змові з представниками приватного товариства організували закупівлю із заздалегідь визначеним переможцем. Умови тендеру були сформовані з порушенням Закону "Про публічні закупівлі", що фактично усунуло конкуренцію.

Єдиним учасником і переможцем стало товариство з обмеженою відповідальністю, яке поставило для меморіалу 75 надгробних пам’ятників.

Фото: Київська обласна прокуратура

Встановлено, що ці вироби імпортувалися з Китаю приблизно по 12 тис. грн за одиницю, тоді як до місцевого бюджету їх поставили майже по 80 тис. грн за кожен. У результаті за постачання пам’ятників сплачено близько 6 млн грн, з яких понад 2,8 млн грн становить ймовірна переплата.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 191 КК (розтрата бюджетних коштів в особливо великих розмірах). 

Фото: Київська обласна прокуратура

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies