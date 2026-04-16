Два райони Київської області постраждали під час атаки

Це Броварський район і Біла Церква.

Декілька районів Київської області постраждали внаслідок атаки. Потерпілих немає.

Голова ОВА Микола Калашник повідомив у Telegram, що працювала ППО. Є успішні збиття ворожих засобів ураження.

“Найважливіше – на щастя, серед мешканців області немає постраждалих, хоча й маємо незначні пошкодження житла людей”, – сказав він.

У Білій Церкві ушоджені виробничі приміщення підприємства та приватний будинок. У Броварському районі – 4 приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.