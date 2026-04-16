Два райони Київської області постраждали під час атаки

Декілька районів Київської області постраждали внаслідок атаки. Потерпілих немає.
Голова ОВА Микола Калашник повідомив у Telegram, що працювала ППО. Є успішні збиття ворожих засобів ураження.
“Найважливіше – на щастя, серед мешканців області немає постраждалих, хоча й маємо незначні пошкодження житла людей”, – сказав він.
У Білій Церкві ушоджені виробничі приміщення підприємства та приватний будинок. У Броварському районі – 4 приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.
- У ніч на 16 квітня ворог провів комбіновану ракетно-дронову атаку. Основними напрямками удару стали Київ, Дніпро і Одеса. Загалом по країні загинули понад десять людей, з них вісім – в Одесі, четверо в Києві та двоє в Дніпрі. Поранені ще десятки українців.