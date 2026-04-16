Суспільство / Війна

На Черкащині через атаку РФ пошкоджена промислова інфраструктура

Сили ППО знешкодили 4 ракети та 30 безпілотників. 

На Черкащині через атаку РФ пошкоджена промислова інфраструктура
Наслідки обстрілу Черкащини, ілюстративне фото
Фото: Черкаська ОВА

Упродовж доби Росія тероризувала обстрілами Черкаську область. Там зафіксовано пошкодження промислової інфраструктури.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець. 

Через падіння уламків та вибухову хвилю є наслідки для промислової інфраструктури, там проводять обстеження. В одному випадку була пожежа, її ліквідували. 

Всюди минулося без потерпілих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж не було. 

«Під час останніх тривог силами та засобами ППО, нашими мобільними вогневими групами знешкоджено 4 російські ракети та 30 БпЛА», – написав Табурець. 

  • Перед цим через російські атаки у області постраждали чотири людини. 
