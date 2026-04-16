На Черкащині через атаку РФ пошкоджена промислова інфраструктура

Упродовж доби Росія тероризувала обстрілами Черкаську область. Там зафіксовано пошкодження промислової інфраструктури.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Ігор Табурець.

Через падіння уламків та вибухову хвилю є наслідки для промислової інфраструктури, там проводять обстеження. В одному випадку була пожежа, її ліквідували.

Всюди минулося без потерпілих. Звернень від населення щодо пошкодження майна наразі теж не було.

«Під час останніх тривог силами та засобами ППО, нашими мобільними вогневими групами знешкоджено 4 російські ракети та 30 БпЛА», – написав Табурець.