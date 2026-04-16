Вчора найбільше боїв пройшло на Покровському напрямку фронту

Сили оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки противника.

Розпочалася 1513-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 153 бойові зіткнення.

Як зазначили у Генштабі, Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє положення та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував 24 ракети, здійснив 76 авіаційних ударів, скинув 225 керованих авіабомб. Крім того, задіяв 9140 дронів-камікадзе та здійснив 3456 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 59 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Підгаврилівка Дніпропетровської області; Гуляйпільське, Воздвижівка, Чарівне, Копані, Оріхів Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили та техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 116 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, три з яких реактивними системами залпового вогню. Зафіксовано одну штурмову дію противника.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку агресор два рази атакував у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у напрямку населених пунктів Шийківка, Новосергіївка, Лиман.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районі Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах населених пунктів Міньківка, Никифорівка та у бік Тихонівки, Федорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Софіївка та у бік Іллінівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Гришине, Муравка, Новомиколаївка, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Нове Шахове, Шевченко, Білицьке, Іванівка.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Тернове, Калинівське, Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 12 атак окупантів у районах Гуляйполя, Залізничного, Прилук та у бік населених пунктів Добропілля, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Староукраїнка, Гірке, Цвіткове.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять марних штурмових дій в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують чинити ефективний супротив на всіх ділянках фронту.