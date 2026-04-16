Унаслідок ворожої атаки у Запоріжжі загинула жінка

Вчора у Запоріжжі унаслідок ворожої атаки загинула жінка. Ворог завдав удару по зупинці, і жертвою стала жінка, яка перебувала у кіоску.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 711 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.

Росіяни 5 ракетами вдарили по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 12 авіаударів по Лісному, Таврійському, Данилівці, Оріхову, Гуляйпільському, Чарівному, Воздвижівці, Копанях та Тимошівці.

453 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Лисогірку, Розумівку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку, Гірке, Зелене та Білогір’я.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Новоданилівці, Гіркому, Копанях, Староукраїнці та Добропіллю.

236 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук’янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гуляйпільському, Староукраїнці, Гіркому та Білогір’ю.

Надійшло 114 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.