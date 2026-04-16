Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ворожої атаки у Запоріжжі загинула жінка

Росіяни атакували 35 населених пунктів області. 

Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Вчора у Запоріжжі унаслідок ворожої атаки загинула жінка. Ворог завдав удару по зупинці, і жертвою стала жінка, яка перебувала у кіоску.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

Впродовж доби окупанти завдали 711 ударів по 35 населених пунктах Запорізької області.

Росіяни 5 ракетами вдарили по Запоріжжю.

Війська РФ здійснили 12 авіаударів по Лісному, Таврійському, Данилівці, Оріхову, Гуляйпільському, Чарівному, Воздвижівці, Копанях та Тимошівці.

453 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Малокатеринівку, Новоолександрівку, Лисогірку, Розумівку, Степногірськ, Степове, Павлівку, Приморське, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Гуляйпільське, Староукраїнку, Оленокостянтинівку, Гірке, Зелене та Білогір’я.

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Новоданилівці, Гіркому, Копанях, Староукраїнці та Добропіллю. 

236 артударів прийшлися по Степногірську, Степовому, Павлівці, Приморському, Лук’янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Варварівці, Добропіллю, Прилуках, Гуляйпільському, Староукраїнці, Гіркому та Білогір’ю.

Надійшло 114 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies