Бойові дії на Донеччині, 133 бойових зіткнення, ворожі обстріли, дрони від Великої Британії, дискусія в рамках проєкту “Епіцентр виробників”. Яким запам’ятається 1512-й день повномасштабної війни.

Росія 15 квітня влаштувала чергову комбіновану ракетно-дронову атаку. Повітряні сили повідомляли про рух ракет, зокрема в бік Кропивницького.

Також ракети запустили в сторону Кривого Рогу. Дрони – на Київську область. Згодом у Київській області зафіксували й рух ракет.

У Дніпрі внаслідок удару спалахнула пожежа. Постраждали діти.

Російські окупанти атакували Одесу, зафіксовано влучання у дев'ятиповерхівку, повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

"На жаль, щойно один з постраждалих помер. Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Всього кількість постраждалих зросла до 6", – зазначив Лисак.

Очільник ОВА Олег Кіпер додав, що внаслідок удару ворожого безпілотника по житловому будинку пошкоджено квартири на 5-7-му поверсі будинку, виникла пожежа.

Загалом українські Сили ППО за сьогодні збили 369 ворожих цілей - ракет та безпілотників різних типів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 квітня відбулося 133 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку зафіксовано 33 ворожих штурми.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 квітня – в новині.

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо розширення зони обов’язкової та примусової евакуації в Куп’янському районі.

Мова йде про евакуацію населення, а також примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом з цього напрямку необхідно вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, з них – 74 дитини.

"Також ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин із дітьми з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади.

Більше інформації – в новині.

Лідери України та Італії обговорили можливість спільної співпраці щодо виробництва ППО, а також безпілотників.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський на пресконференції з главою італійського уряду Джорджею Мелоні 15 квітня.

Зеленський також повідомив, що українська сторона робить внесок в стабілізацію ситуації на Близькому Сході.

Подробиці – в новині.

Велика Британія 15 квітня оголосила про надання Україні найбільшого пакету постачання дронів. Він включає понад 120 000 БпЛА, повідомили в міністерстві оборони.

Оголошення відбулося перед засіданням Контактної групи з питань оборони України, яке нині відбувалося в Берліні.

До пакету увійдуть тисячі ударних дронів далекого радіусу дії, розвідувальні, логістичні БпЛА і морські спроможності, випробувані в умовах війни в Україні. Постачання цих безпілотників уже розпочалося.

Докладніше – в новині.

Бронювання й кадровий голод - далеко не єдині, проте найбільш актуальні проблеми українського бізнесу під час війни. Як їх планує розвʼязувати держава? Що пропонує зокрема для середнього і середнього+ бізнесу? Що думає про це сам бізнес? Ця проблематика стала темою фахової дискусії, що проходила в межах спільного з Епіцентром проєкту “Епіцентр виробників” на майданчику LB.talks з залученням самих виробників.

Хто взяв участь та про що говорили – в нашому репортажі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!