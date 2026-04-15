Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо розширення зони обов’язкової та примусової евакуації в Куп’янському районі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мова йде про евакуацію населення, а також примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом з цього напрямку необхідно вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, з них – 74 дитини.

"Також ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин із дітьми з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Це 34 родини, у яких виховується 54 дитини. Також розглянули питання розширення мережі безпечних освітніх середовищ. Там, де особливості рельєфу ускладнюють будівництво повноцінних бомбосховищ із функціями протирадіаційного захисту, опрацьовуємо альтернативні рішення", – повідомляє начальник ОВА.