14 та у ніч на 15 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих військових об’єктів ворога, а також місцях скупчення живої сили противника.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські військові уразили радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу "С-400" у Красногірському на ТОТ Запорізької області та радіолокаційну станцію "Небо-СВУ" у Гвардійському в т.о. Криму.

На тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони били також по складу боєприпасів у районі н.п. Терпіння.

На ТОТ Донецької області, в районі н.п. Гірне, уражено ворожий склад БпЛА. В районі Маріуполя – цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного – склади матеріально-технічних засобів загарбників.

По зосередженнях живої сили противника українські військові били у районах населених пунктів Івановський та Волфинський Курської області РФ, а також Красногірське Запорізької області, Березове – Дніпропетровської, Родинське – Донецької області та Олешки на Херсонщині.

Також уражено інші важливі об'єкти російського агресора.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.