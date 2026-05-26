Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаБлогиБлог Петра Андрющенка

Чи є дно для Херсонської влади?

18 травня Херсонська обласна військова адміністрація створила окрему комісію для знищення гуманітарної допомоги. Допомоги, яку не отримали люди та яка у підсумку перетворилась на сміття. При тому, мова не про кілька кілограмів. Навіть не про центнер. Офіційні документи прямо встановлюють поле діяльності від однієї тисячі тонн.

Фото: Нацполіція України

Для розуміння масштабу: 1000 тонн — це рівно 50 вагонів (якщо вантажопідйомність вагона становить 20 тонн) або 50 вантажівок вантажопідйомністю 20 тонн. Цілий залізничний склад або великий автомобільний караван.

З огляду на бюрократичні реалії, це не просто папір про всяк випадок. Це підготовка до завершення реального процесу списання гуманітарки. Чому вона не дійшла до херсонців чи, скоріше, куди вона насправді поділась — питання відкрите. Та точно поза межами цієї колонки, але цілком у зоні дії Кримінального кодексу. Бо тут, як не крути, або халатність, або корупція, або все одразу. Проте.

В цей самий час голова Херсонської ОВА дякує волонтерам за гуманітарне забезпечення та надання допомоги. Зокрема, через ОВА. Дивно, правда? Дякувати за те, що надходить від волонтерів проте псується на складах ОВА, або заміщує те, що вже згнило на цих самих складах та дозволяє приховати масштаби бюрократичного свавілля. Це яскрава деталь буденності Херсонщини. Де з одного боку гуманітарна катастрофа через полювання росіян на цивільних, з іншого — через «ефективність» українських чиновників.

Петро Андрющенко , керівник Центру вивчення окупації
