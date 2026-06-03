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Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині

Затримано шістьох учасників схеми.

Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Фото: прокуратура

Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

“Паспорт, диплом, водійське посвідчення, свідоцтво чи нотаріальний документ. Для учасників цієї схеми це був не перелік державних документів, а товар”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Київщині діяла розгалужена мережа з виготовлення та збуту підроблених документів із голографічними елементами захисту. До її складу входили щонайменше 15 осіб.

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Схема працювала як справжнє підприємство. Одні шукали клієнтів, інші виготовляли підробки, треті відповідали за доставку та розрахунки. Замовлення приймали особисто, через посередників та дистанційно. Готові документи передавали поштою або з рук у руки.

Зазначається, що такі документи відкривають двері для інших злочинів: незаконного перетину кордону, шахрайства, легалізації чужих персональних даних, уникнення відповідальності та маніпуляцій із державними реєстрами.

Під час 31 обшуку на території Київської та Чернівецької областей вилучено підроблені документи, голографічні елементи, печатки державних установ, комп’ютерну техніку та інші докази протиправної діяльності.

Наразі затримано шістьох учасників схеми. За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури 15 особам уже повідомлено про підозру.

Слідство триває. Встановлюють всіх причетних та канали збуту підроблених документів.

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