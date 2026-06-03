Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вранці вдарили по Харкову. Постраждали два райони

Є потерпілі. 

Росіяни вранці вдарили по Харкову. Постраждали два райони
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов (ілюстративне фото)
Фото: Скріншот відео Харківської ОВА

Вранці середи росіяни атакували Холодногірський і Основ'янський райони Харкова. Постраждали вже шестеро людей.

Вони отримують необхідну допомогу. На місці удару спалахнула пожежа, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

"Пошкоджено ангар, 2 автомобілі. Наші екстрені служби усувають наслідки атаки", – сказав він. 

Реклама

Чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років отримали вибухові травми і поранення склом. Вони в стані середньої тяжкості. Троє з них госпіталізовані.

Ще двоє людей –чоловік 53 років і жінка 75 – зазнали гострої реакції на стрес.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, для удару ворог використав реактивні "шахеди".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies