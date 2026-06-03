Росіяни вранці вдарили по Харкову. Постраждали два райони

Вранці середи росіяни атакували Холодногірський і Основ'янський райони Харкова. Постраждали вже шестеро людей.

Вони отримують необхідну допомогу. На місці удару спалахнула пожежа, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Пошкоджено ангар, 2 автомобілі. Наші екстрені служби усувають наслідки атаки", – сказав він.

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Чоловіки 18, 66, 68 років і жінка 58 років отримали вибухові травми і поранення склом. Вони в стані середньої тяжкості. Троє з них госпіталізовані.

Ще двоє людей –чоловік 53 років і жінка 75 – зазнали гострої реакції на стрес.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, для удару ворог використав реактивні "шахеди".