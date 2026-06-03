Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Соцопитування: більшість українців святкують Різдво 25 грудня

Понад 20 відсотків українців святкують Різдво двічі – і 25 грудня, і 7 січня.

Соцопитування: більшість українців святкують Різдво 25 грудня
ілюстративне фото
Фото: Зоряна Стельмах

Більшість українців святкують Різдво 25 грудня, свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

26% українців відносять себе до православних, без визначення конкретної конфесії, 22% - до Православної Церкви України (митрополит Епіфаній), 16% - до віруючих, що не належать до жодної конфесії. 

46% православних зазначили вплив на визначення своєї конфесії сімейними традиціями та вихованням, 37% - усвідомленим вибором у дорослому віці, 28% - культурною та національною ідентичністю.

Реклама

38% опитаних не відносять себе до жодної православної конфесії через думку про те, що релігія – це особиста справа, 27% ніколи не замислювалися над питанням визначення конфесії, 19% не довіряють церковним інституціям загалом, 16% - через суперечності та конфлікти між православними конфесіями.

90% українців святкують Різдво, з них 51% - 25 грудня, 18% - 7 січня, 21% двічі – 25 грудня і 7 січня.

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies