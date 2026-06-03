Понад 20 відсотків українців святкують Різдво двічі – і 25 грудня, і 7 січня.

Більшість українців святкують Різдво 25 грудня, свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

26% українців відносять себе до православних, без визначення конкретної конфесії, 22% - до Православної Церкви України (митрополит Епіфаній), 16% - до віруючих, що не належать до жодної конфесії.

46% православних зазначили вплив на визначення своєї конфесії сімейними традиціями та вихованням, 37% - усвідомленим вибором у дорослому віці, 28% - культурною та національною ідентичністю.

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38% опитаних не відносять себе до жодної православної конфесії через думку про те, що релігія – це особиста справа, 27% ніколи не замислювалися над питанням визначення конфесії, 19% не довіряють церковним інституціям загалом, 16% - через суперечності та конфлікти між православними конфесіями.

90% українців святкують Різдво, з них 51% - 25 грудня, 18% - 7 січня, 21% двічі – 25 грудня і 7 січня.

Фото: "Рейтинг"

Фото: "Рейтинг"