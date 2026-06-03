В Україні третина населення має недовіру до людей інших релігійних конфесій, свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Недовіра до людей інших релігійних конфесій є невисокою (31%) порівняно з недовірою до людей інших політичних поглядів (60%) або іншої національності (38%).

Серед лідерів релігійних конфесій найбільшу довіру українців має митрополит Епіфаній, Предстоятель Православної Церкви України (47%), найменшу - Патріарх Російської Православної Церкви Кирило (3%), рівень недовіри до якого різко зріс у порівнянні з даними 2018 р.

На думку опитаних, відносини між вірянами різних церков і релігій є більш дружніми або спокійними у місцевості, де вони проживають (74%), ніж загалом в Україні (48%).

Фото: "Рейтинг"