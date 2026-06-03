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Уночі захоплена росіянами ЗАЕС пережила 17-й блекаут

Причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції "Нікопольська" на протилежному березі Дніпра. 

Уночі захоплена росіянами ЗАЕС пережила 17-й блекаут
На території окупованої ЗАЕС (ілюстративне фото)
Фото: МВС

Через відключення лінії електропередачі "Феросплавна-1" в ніч на 3 червня Запорізька атомна електростанція тимчасово втрачала зовнішнє живлення.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом"

"О 23:44 через відключення лінії електропередачі «Феросплавна-1» станція повністю втратила зовнішнє електроживлення. Функціонування критично важливих систем забезпечувалося за рахунок роботи резервних дизель-генераторів", - йдеться у повідомленні.

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Це вже 17-й блекаут з моменту захоплення ЗАЕС російськими військами та вже п'ятий від початку цього року.

Посилаючись на МАГАТЕ, Енергоатом повідомляє, що причиною знеструмлення став удар безпілотника по підстанції "Нікопольська" на протилежному від ЗАЕС березі Дніпра. Це призвело до тимчасового відключення єдиної лінії електропередачі, яка залишалася у розпорядженні станції.

"Черговий блекаут на найбільшій атомній електростанції Європи вкотре демонструє критичні ризики, спричинені незаконною окупацією об’єкта російськими військами. Кожна втрата зовнішнього живлення створює пряму загрозу ядерній та радіаційній безпеці", - наголосили в компанії.

  • ЗАЕС залишається окупованою від початку повномасштабної війни в Україні. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути. Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада.
  • У мирному плані, створеному за ініціативи США, ЗАЕС пропонують ділити порівну між трьома сторонами: Україною, Штатами та окупантами.
  • Росія неодноразово застосовувала зброю поблизу ЗАЕС, а також била по Чорнобильській атомній енергостанції. Внаслідок ударів саркофаг над ЧАЕС довелося ремонтувати. 
  • 31 травня МАГАТЕ заявило про виявлені на ЗАЕС пошкодження будівлі турбіни. 
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