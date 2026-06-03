У Москві був помічений колишній голова німецького уряду Герхард Шредер, якого російський диктатор Путін хотів бачити представником Євросоюзу на перемовинах про завершення війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", експосадовець, ймовірно, прибув до РФ, щоб взяти участь у роботі Петербурзького міжнародного економічного форуму, який розпочинається 3 червня.

82-річний Шредер давно відомий своєю відверто проросійською позицією. Після завершення роботи канцлером він займав керівні посади у російських енергетичних компаніях. Колишнього очільника Соціал-демократичної партії називають близьким другом Путіна.

Кандидатуру Шредера як переговорника від Європи категорично не підтримали ні в Києві, ні у Берліні. Посол України в Німеччині Олексій Макєєв зазначив, що колишній канцлер не має "ні моральної, ні політичної легітимності".