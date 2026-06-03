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Ексканцлер Німеччини, якого Кремль запропонував як перемовника від ЄС, приїхав до Москви

Герхард Шредер давно вважається близьким другом диктатора Путіна.

Ексканцлер Німеччини, якого Кремль запропонував як перемовника від ЄС, приїхав до Москви
Герхард Шредер з диктатором Путіним
Фото: ТАСС

У Москві був помічений колишній голова німецького уряду Герхард Шредер, якого російський диктатор Путін хотів бачити представником Євросоюзу на перемовинах про завершення війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", експосадовець, ймовірно, прибув до РФ, щоб взяти участь у роботі Петербурзького міжнародного економічного форуму, який розпочинається 3 червня.

82-річний Шредер давно відомий своєю відверто проросійською позицією. Після завершення роботи канцлером він займав керівні посади у російських енергетичних компаніях. Колишнього очільника Соціал-демократичної партії називають близьким другом Путіна.

Кандидатуру Шредера як переговорника від Європи категорично не підтримали ні в Києві, ні у Берліні. Посол України в Німеччині Олексій Макєєв зазначив, що колишній канцлер не має "ні моральної, ні політичної легітимності".

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