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Росіяни вдарили безпілотником в цивільне авто на Харківщині

Двоє людей отримали поранення.

Росіяни вдарили безпілотником в цивільне авто на Харківщині
Фото: Відділ комунікації поліції Харківської області

Російські війська вдарили безпілотником по цивільному автомобілю на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі Харківщини.

Про це повідомили в Національній поліції.

Внаслідок влучання автівку значно пошкоджено. 

За попередньою інформацією, двоє чоловіків отримали акубаротравми та уламкові поранення середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 18 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 18 людей, зокрема дитина.
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