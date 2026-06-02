Росіяни вдарили безпілотником в цивільне авто на Харківщині

Російські війська вдарили безпілотником по цивільному автомобілю на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі Харківщини.
Про це повідомили в Національній поліції.
Внаслідок влучання автівку значно пошкоджено.
За попередньою інформацією, двоє чоловіків отримали акубаротравми та уламкові поранення середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували.
- Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 18 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали 18 людей, зокрема дитина.