Зеленський: рівень постачання ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет

Більше ніж 70 ракет, багато балістики та більше ніж 650 дронів запустили окупанти в ніч на 2 червня. Вдень росіяни продовжили атаки, ще близько ста дронів атакували Україну.

Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання", - зазначив Президент.

Внаслідок атаки по Україні 130 людей постраждали. 22 людини загинули, серед них двоє дітей.

За словами Зеленського, усі типи російських ракет не можуть вироблятися без компонентів, які завозять з інших країн, обходячи санкції.

"П’ять ракет «Калібр» – це 145 таких компонентів. 33 «іскандери» – це 1122 компоненти. 650 ударних дронів різних типів – це більше ніж 17 тисяч компонентів, без яких неможливо виробити їх. Масштабні схеми, щоб обійти санкції. І це абсолютно реальна співучасть у вбивствах", - заявив Зеленський.

Також Президент повідомив, що за інформацією від розвідки, масована атака росіян може статись і в ніч на 3 червня. Володимир Зеленський закликав реагувати на тривоги.