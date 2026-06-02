СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Лубінець: 93% перевірених укриттів в Україні мають недоліки

Найгірша ситуація з доступністю для людей з інвалідністю, оскільки балансоутримувачі не мають на це грошей.

укриття у Києві, фото ілюстративне
Фото: КМДА

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець презентував аналітичний звіт «Стан та функціональність укриттів в Україні». 

За результатами 1066 моніторингових візитів з'ясувалося, що 993 об'єкти (93%) мають недоліки. Лише до 80 сховищ у перевірників не було жодних зауважень.

Загалом фахівці надали 3996 рекомендацій щодо усунення проблем, проте в середньому в регіонах виконали лише 38% із них. За словами омбудсмана, найгірша ситуація з доступністю для людей з інвалідністю, оскільки балансоутримувачі не мають на це грошей.

Лубінець наголосив на критичній проблемі з фінансуванням найпростіших укриттів. У 2025 році держава виділила на шкільні сховища 6,2 млрд грн, у 2026 році — 5 млрд грн, а на критичну інфраструктуру у жовтні 2025 року спрямували понад 6 млрд грн із резервного фонду. Водночас на публічно доступні укриття, куди люди ховаються з вулиці під час тривоги, державного фінансування немає взагалі.

У результаті ОСББ змушені власним коштом виконувати функцію державного захисту населення та облаштовувати сховища за гроші від внесків мешканців. При цьому в країні немає ні нормативу витрат, ні механізму підтримки чи права на компенсацію. За словами Лубінця, держава фактично перекладає відповідальність, через що ОСББ стають винними у стані укриттів.

