Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
ГоловнаСуспільствоВійна

Двоє рецидивістів отримали по 15 років тюрми за спробу підірвати авто з військовими «Азову»

Дружина одного з них живе у тимчасово окупованому Бердянську і співпрацює з росіянами.

Двоє рецидивістів отримали по 15 років тюрми за спробу підірвати авто з військовими «Азову»
в'язниця
Фото: Pixabay

Суд виніс вирок двом агентам російської ФСБ, яких Служба безпеки України у квітні 2025 року на підготовці теракту в Запоріжжі. 

Як ідеться на сайті СБУ, зловмисники отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство з’ясувало, що чоловіки мали закласти саморобну вибухівку під службове авто воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України. Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників і затримали їх під час спорядження бомби.

Замовлення російської спецслужби виконували двоє жителів Запоріжжя, які раніше вже відбували покарання за розбій і наркоторгівлю. Один із них потрапив у поле зору ФСБ через свою дружину, яка живе у тимчасово окупованому Бердянську і співпрацює з росіянами. Чоловік погодився на роботу заради грошей і залучив до справи свого знайомого по тюрмі.

За інструкцією кураторів агенти купили компоненти для вибухівки і відстежили автомобіль військових. Також вони мали встановити навпроти авто приховану камеру з функцією віддаленого доступу, щоб російські спецслужби могли дистанційно підірвати машину, коли до неї підійдуть бійці. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони і компоненти для бомби.

Суд визнав зловмисників винними у державній зраді, а також у незаконному виготовленні і зберіганні вибухових речовин.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies