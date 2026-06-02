Двоє рецидивістів отримали по 15 років тюрми за спробу підірвати авто з військовими «Азову»

Дружина одного з них живе у тимчасово окупованому Бердянську і співпрацює з росіянами.

Суд виніс вирок двом агентам російської ФСБ, яких Служба безпеки України у квітні 2025 року на підготовці теракту в Запоріжжі.

Як ідеться на сайті СБУ, зловмисники отримали 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство з’ясувало, що чоловіки мали закласти саморобну вибухівку під службове авто воїнів 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Національної гвардії України. Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисників і затримали їх під час спорядження бомби.

Замовлення російської спецслужби виконували двоє жителів Запоріжжя, які раніше вже відбували покарання за розбій і наркоторгівлю. Один із них потрапив у поле зору ФСБ через свою дружину, яка живе у тимчасово окупованому Бердянську і співпрацює з росіянами. Чоловік погодився на роботу заради грошей і залучив до справи свого знайомого по тюрмі.

За інструкцією кураторів агенти купили компоненти для вибухівки і відстежили автомобіль військових. Також вони мали встановити навпроти авто приховану камеру з функцією віддаленого доступу, щоб російські спецслужби могли дистанційно підірвати машину, коли до неї підійдуть бійці. Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони і компоненти для бомби.

Суд визнав зловмисників винними у державній зраді, а також у незаконному виготовленні і зберіганні вибухових речовин.