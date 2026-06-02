​Правоохоронці ідентифікували російського снайпера, який у Бучі вбив чоловіка

Прокурори оголосили про підозру російському снайперу – його звинувачують у тому, що він убив жителя Бучі на Київщині.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Підозрюваний – старший снайпер 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ.

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації Бучі підозрюваний облаштував вогневу позицію на території приватного подвір'я. Він помітив 70-річного жителя, який вийшов з укриття нагодувати собаку, і застрелив людину зі снайперської гвинтівки з відстані близько 100 метрів.

Крім того, прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо іншого військового з цього ж полку за жорстоке поводження з цивільними.

Слідчі встановили, що у березні 2022 року в Бучі цей окупант побив і принижував беззбройного жителя, який не брав участі у бойових діях. У листопаді 2025 року суд уже засудив цього військового до 11 років позбавлення волі за аналогічні злочини на Київщині.