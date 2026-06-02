СБУ заявила про затримання коригувальника російських атак по Дніпру 2 червня

За даними спецслужби, ним виявся завербований ворогом колишній військовий з Криничанського району області з російським паспортом.

Фото: СБУ

Служба безпеки заявила про затримання ворожого агента, який брав участь у підготовці ракетно-дронової атаки рф по Дніпру у ніч на 2 червня

Як з’ясувало розслідування, фігурант відстежував час та напрямки польотів винищувачів і ударних гелікоптерів ЗСУ, які захищають небо прифронтового регіону.

У такий спосіб рашисти шукали «слабкі точки» у протиповітряній обороні області та сподівалися вирахувати місця базування української авіації, щоб завдати туди комбінований удар.

Як зазначає СБУ, для збору розвідданих чоловік виходив на місцевість під час повітряних тривог, щоб зафіксувати координати і часові інтервали вильотів літаків та гелікоптерів Сил оборони.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти залучили фігуранта до співпраці через Телеграм-канал, де він шукав виходи на рашистів.

Під час розвідвилазок він на власному авто об’їжджав місцевість, постійно змінюючи локації для збору агентурної інформації.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного за місцем його проживання. Під час обшуку у нього виявлено паспорт громадянина РФ і смартфон з доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

