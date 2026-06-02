Служба безпеки та Національна поліція повідомили, що запобігли новим спробам нелегального продажу «трофейної» зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

За результатами комплексних заходів ліквідовано шість підпільних каналів збуту засобів ураження і затримано організаторів оборудок.

Серед вилученого – автомати Калашникова, зокрема новітні російські – АК-12, а також 130 протитанкових гранатометів, понад 380 бойових гранат і майже 20 тисяч набоїв різного калібру.

Реклама

Так, у Київській та Донецькій областях затримано одразу чотирьох діючих та колишніх військових, які приховано вивозили зброю з фронтових районів сходу України для продажу.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів у столичному регіоні, коли він діставав з багажника автомат Калашникова і гранатомет для збуту. Ще трьох зловмисників затримано в Краматорську.

На Хмельниччині підозру отримав колишній військовослужбовець, який після виходу у відставку планував «заробити» на збуті озброєнь, вивезених з передової.

Під час обшуків у чоловіка виявлено схрони, які він облаштував у власному домоволодінні та в будинку своїх батьків.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили автомат АКС-74, 16 бойових гранат, 74 тротилові шашки, 1,2 кг пороху і понад 3 тисячі набоїв.

У Кіровоградській області викрито ділка, який залучив знайомих із різних регіонів для продажу ручних гранат, а також двох автоматів Калашникова, серед яких – АК-12 з набоями.

Співробітники СБУ затримали організатора злочину «на гарячому», коли він намагався реалізувати партію зброї та боєприпасів.

На Буковині затримано ще одного фігуранта, який під час служби в зоні бойових дій зібрав для продажу арсенал гранат типу РГО та Ф-1.Щоб приховано переправляти їх клієнтам, він маскував «замовлення» у поштових посилках серед провізії.

Реклама

У Харкові підозру отримав 16-річний юнак, який намагався продати російський автомат Калашникова з чотирма спорядженими магазинами і трьома бойовими гранатами.Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його «на гарячому» під час збуту озброєнь у центрі прифронтового міста.

У Запоріжжі викрито ділка, який підшукував кримінальників для продажу 150 ручних осколкових гранат, вивезених із зони бойових дій на південному фронті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.