СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці ліквідували 6 нових каналів підпільного продажу трофейної зброї в Україні

Серед вилученого – автомати Калашникова, протитанкові гранатомети, бойові гранати і набої різного калібру.

Правоохоронці ліквідували 6 нових каналів підпільного продажу трофейної зброї в Україні
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція повідомили, що запобігли новим спробам нелегального продажу «трофейної» зброї та боєприпасів у різних регіонах України.

За результатами комплексних заходів ліквідовано шість підпільних каналів збуту засобів ураження і затримано організаторів оборудок.

Серед вилученого – автомати Калашникова, зокрема новітні російські – АК-12, а також 130 протитанкових гранатометів, понад 380 бойових гранат і майже 20 тисяч набоїв різного калібру.

Реклама

Так, у Київській та Донецькій областях затримано одразу чотирьох діючих та колишніх військових, які приховано вивозили зброю з фронтових районів сходу України для продажу.

Правоохоронці затримали одного з фігурантів у столичному регіоні, коли він діставав з багажника автомат Калашникова і гранатомет для збуту. Ще трьох зловмисників затримано в Краматорську.

На Хмельниччині підозру отримав колишній військовослужбовець, який після виходу у відставку планував «заробити» на збуті озброєнь, вивезених з передової.

Під час обшуків у чоловіка виявлено схрони, які він облаштував у власному домоволодінні та в будинку своїх батьків.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили автомат АКС-74, 16 бойових гранат, 74 тротилові шашки, 1,2 кг пороху і понад 3 тисячі набоїв.

У Кіровоградській області викрито ділка, який залучив знайомих із різних регіонів для продажу ручних гранат, а також двох автоматів Калашникова, серед яких – АК-12 з набоями.

Співробітники СБУ затримали організатора злочину «на гарячому», коли він намагався реалізувати партію зброї та боєприпасів.

На Буковині затримано ще одного фігуранта, який під час служби в зоні бойових дій зібрав для продажу арсенал гранат типу РГО та Ф-1.Щоб приховано переправляти їх клієнтам, він маскував «замовлення» у поштових посилках серед провізії.

Реклама

У Харкові підозру отримав 16-річний юнак, який намагався продати російський автомат Калашникова з чотирма спорядженими магазинами і трьома бойовими гранатами.Співробітники СБУ задокументували злочини фігуранта і затримали його «на гарячому» під час збуту озброєнь у центрі прифронтового міста.

У Запоріжжі викрито ділка, який підшукував кримінальників для продажу 150 ручних осколкових гранат, вивезених із зони бойових дій на південному фронті.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies