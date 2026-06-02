РФ поширює фейк про обстріл ЗСУ автомобіля цивільних у Белгородській області РФ

Жодних інших доказів цієї події пропагандисти не надають.

Росія поширює розповідь мешканця села Мєшкове Бєлгородської області РФ про те, що на початку квітня український дрон нібито навмисно вистежував та атакував автомобіль із ним та його матір'ю.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Жодних інших доказів цієї події пропагандисти не надають.

Реклама

У ЦПД зазначають, що цю вигадку Москва використовує, аби звинуватити Україну у “свідомих ударах по мирному населенню”.

Першоджерелом відео став так званий посол з особливих доручень МЗС РФ Родіон Мірошник, який системно займається легалізацією та тиражуванням подібних вигаданих історій “очевидців” без жодної незалежної верифікації.

Перевірка тогочасних офіційних новин та зведень показує, що про такий резонансний інцидент із цивільними у селі Мєшкове не згадувалося взагалі, хоча інші події в регіоні висвітлювалися регулярно. Окупанти сфабрикували історію “заднім числом”.