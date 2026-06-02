Продовжено відсторонення судді з Луганщини через підозру у підбурюванні до підкупу іншого судді

У березні прокурор повідомив про підозру в підбурюванні до надання неправомірної вигоди судді з Луганської області, відрядженому до одного із судів Буковини.

Суддю з Луганської області, якого викрили на підбурюванні до підкупу іншого судді, ще на два місяці відсторонено від здійснення правосуддя.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“Сьогодні за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя ще на два місяці відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю з Луганської області”, – йдеться у пресрелізі.

Реклама

16 березня 2026 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в підбурюванні до надання неправомірної вигоди судді з Луганської області, відрядженому до одного із судів Чернівецької області.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду Києва.

Грошові кошти призначалися за винесення виправдувального вироку у справі за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину, вирішується питання про застосування до судді запобіжного заходу.

Термін відсторонення судді – до 2 серпня 2026 року.