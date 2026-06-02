Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ГоловнаСуспільствоЖиття

Продовжено відсторонення судді з Луганщини через підозру у підбурюванні до підкупу іншого судді

У березні прокурор повідомив про підозру в підбурюванні до надання неправомірної вигоди судді з Луганської області, відрядженому до одного із судів Буковини.

Продовжено відсторонення судді з Луганщини через підозру у підбурюванні до підкупу іншого судді
Фото: З відкритих джерел

Суддю з Луганської області, якого викрили на підбурюванні до підкупу іншого судді, ще на два місяці відсторонено від здійснення правосуддя.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

“Сьогодні за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя ще на два місяці відсторонила від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю з Луганської області”, – йдеться у пресрелізі.

Реклама

16 березня 2026 року за дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру в підбурюванні до надання неправомірної вигоди судді з Луганської області, відрядженому до одного із судів Чернівецької області.

У межах досудового розслідування встановлено, що суддя підбурював адвоката до надання 30 тисяч доларів судді Солом’янського райсуду Києва.

Грошові кошти призначалися за винесення виправдувального вироку у справі за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального правопорушення у сфері службової діяльності.

Дії судді кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 КК України.

Наразі перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину, вирішується питання про застосування до судді запобіжного заходу.

Термін відсторонення судді – до 2 серпня 2026 року.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies