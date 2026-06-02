Проєкт “Хочу найти”: від російських родин надійшло понад 200 тисяч звернень

Від російських родин надійшло 200 084 звернення щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора надійшли до окремого проєкту “Хочу найти”.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За оцінками штабу, ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів, адже не всі росіяни знають про український проєкт.

За свідченнями самих загарбників, така значна кількість зниклих безвісти є наслідком масового застосування тактики “м’ясних” штурмів підрозділами ЗС РФ. Окрім того, полонені російські військові вказують, що їхні командири не здійснюють евакуацію загиблих та відмовляють в евакуації пораненим.

“Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, росіяни отримують змогу підтвердити статус полоненого та вимагати від своєї влади проведення обмінів”, – йдеться у повідомленні.

З початку роботи “Хочу найти” у січні 2024 року було підтверджено перебування 3 939 російських військових в українському полоні, з яких 2 519 вже обміняно на українських захисників.

Під час останнього обміну військовополоненими 57% обміняних російських військових родичі розшукали через проєкт “Хочу найти”.