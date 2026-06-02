Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Проєкт “Хочу найти”: від російських родин надійшло понад 200 тисяч звернень

Ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів, адже не всі росіяни знають про український проєкт.

Проєкт “Хочу найти”: від російських родин надійшло понад 200 тисяч звернень
Полонені росіяни
Фото: Скріншот відео ГУР

Від російських родин надійшло 200 084 звернення щодо зниклих безвісти військовослужбовців армії країни-агресора надійшли до окремого проєкту “Хочу найти”.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

За оцінками штабу, ця цифра значно менша за реальну кількість зниклих безвісти окупантів, адже не всі росіяни знають про український проєкт.

Реклама

За свідченнями самих загарбників, така значна кількість зниклих безвісти є наслідком масового застосування тактики “м’ясних” штурмів підрозділами ЗС РФ. Окрім того, полонені російські військові вказують, що їхні командири не здійснюють евакуацію загиблих та відмовляють в евакуації пораненим.

“Використовуючи надану в межах проєкту інформацію, росіяни отримують змогу підтвердити статус полоненого та вимагати від своєї влади проведення обмінів”, – йдеться у повідомленні.

З початку роботи “Хочу найти” у січні 2024 року було підтверджено перебування 3 939 російських військових в українському полоні, з яких 2 519 вже обміняно на українських захисників. 

Під час останнього обміну військовополоненими 57% обміняних російських військових родичі розшукали через проєкт “Хочу найти”.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies