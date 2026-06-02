Суспільство / Війна

П’ятимісячне немовля постраждало на Сумщині від російського удару

Загалом по області дев’ятеро постраждалих. 

П'ятимісячне немовля постраждало на Сумщині від російського удару
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Поліція Сумщини

У Сумській області унаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них – п’ятимісячне немовля. 

Як повідомили у пресслужбі Сумської ОВА, зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Середино-Будській громаді через атаку БпЛА постраждав 60-річний чоловік.  У Глухівській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали 4 людини: 5-місячний хлопчик, жінки віком 28 і 39 років та 38-річний чоловік.У Конотопській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждав 64-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника у багатоквартирний житловий будинок постраждала 76-річна жінка. У Кириківській громаді через влучання ворожого дрона в житловий будинок постраждала 85-річна жінка. У Краснопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранено 36-річного чоловіка.

Протягом доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 27 населених пунктах в 20 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. 

Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська, Краснопільська, Ворожбянська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська, Конотопська, Кролевецька, Путивльська, Новослобідська, Кириківська, Тростянецька, Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, легковий автомобіль;
  • у Глухівській громаді пошкоджено приміщення магазину, навчального закладу, приватні житлові будинки, нежитлові будівлі, автомобілі;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури автомобіль;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;
  • у Кролевецькій громаді пошкоджено вантажні автомобілі, нежитлову будівлю;
  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено комбайн;
  • у Конотопській громаді пошкоджено приміщення медичного закладу;
  • у Тростянецькій громаді пошкоджено приватні будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Березівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджено приватні житлові будинки, трактор, об’єкт цивільної інфраструктури; 
  • у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
  • у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки, приміщення магазину, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Шалигинській громаді знищено приватні житлові будинки;
  • в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки та господарчі споруди.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.

