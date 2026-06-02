У Сумській області унаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них – п’ятимісячне немовля.
Як повідомили у пресслужбі Сумської ОВА, зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.
У Середино-Будській громаді через атаку БпЛА постраждав 60-річний чоловік. У Глухівській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали 4 людини: 5-місячний хлопчик, жінки віком 28 і 39 років та 38-річний чоловік.У Конотопській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждав 64-річний чоловік.
У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника у багатоквартирний житловий будинок постраждала 76-річна жінка. У Кириківській громаді через влучання ворожого дрона в житловий будинок постраждала 85-річна жінка. У Краснопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранено 36-річного чоловіка.
Протягом доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 27 населених пунктах в 20 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська, Краснопільська, Ворожбянська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська, Конотопська, Кролевецька, Путивльська, Новослобідська, Кириківська, Тростянецька, Великописарівська.
Ворог застосовував міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, легковий автомобіль;
- у Глухівській громаді пошкоджено приміщення магазину, навчального закладу, приватні житлові будинки, нежитлові будівлі, автомобілі;
- у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури автомобіль;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;
- у Кролевецькій громаді пошкоджено вантажні автомобілі, нежитлову будівлю;
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено комбайн;
- у Конотопській громаді пошкоджено приміщення медичного закладу;
- у Тростянецькій громаді пошкоджено приватні будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Березівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджено приватні житлові будинки, трактор, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;
- у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки, приміщення магазину, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Шалигинській громаді знищено приватні житлові будинки;
- в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки та господарчі споруди.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.