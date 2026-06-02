У Сумській області унаслідок російських ударів постраждали 9 людей, серед них – п’ятимісячне немовля.

Як повідомили у пресслужбі Сумської ОВА, зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків, автомобілів та об’єктів цивільної інфраструктури.

У Середино-Будській громаді через атаку БпЛА постраждав 60-річний чоловік. У Глухівській громаді внаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали 4 людини: 5-місячний хлопчик, жінки віком 28 і 39 років та 38-річний чоловік.У Конотопській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждав 64-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника у багатоквартирний житловий будинок постраждала 76-річна жінка. У Кириківській громаді через влучання ворожого дрона в житловий будинок постраждала 85-річна жінка. У Краснопільській громаді внаслідок влучання ворожого дрона поранено 36-річного чоловіка.

Протягом доби російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 27 населених пунктах в 20 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Миколаївська сільська, Миропільська, Юнаківська, Краснопільська, Ворожбянська, Березівська, Глухівська, Есманьська, Шосткинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська, Конотопська, Кролевецька, Путивльська, Новослобідська, Кириківська, Тростянецька, Великописарівська.

Ворог застосовував міномети, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, легковий автомобіль;

у Глухівській громаді пошкоджено приміщення магазину, навчального закладу, приватні житлові будинки, нежитлові будівлі, автомобілі;

у Сумській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, багатоквартирний житловий будинок, об’єкт цивільної інфраструктури автомобіль;

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, приватний житловий будинок;

у Кролевецькій громаді пошкоджено вантажні автомобілі, нежитлову будівлю;

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено комбайн;

у Конотопській громаді пошкоджено приміщення медичного закладу;

у Тростянецькій громаді пошкоджено приватні будинки, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Кириківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Березівській громаді зруйновано приватний житловий будинок, господарчі споруди, пошкоджено приватні житлові будинки, трактор, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Шосткинській громаді пошкоджено житлові будинки, приміщення магазину, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Шалигинській громаді знищено приватні житлові будинки;

в Есманьській громаді зруйновано приватні житлові будинки та господарчі споруди.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 9 людей.