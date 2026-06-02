У Лубенському районі Полтавщини зафіксували влучання дронів і ракет РФ

У ніч на 2 червня російська армія атакувала Полтавську область. Зафіксували влучаннядронів і ракет. Поранена одна людина.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Дяківнич.

"Сьогодні під час масованої комбінованої атаки ворога зафіксовані влучання БпЛА та ракет у Лубенському районі. Унаслідок атаки пошкоджено приміщення приватного підприємства", - йдеться у його повідомленні.

На другій локації зафіксовано падіння ракети поблизу приватних домоволодінь. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Одна людина отримала травми, стан - задовільний. Медики надали усю необхідну допомогу.