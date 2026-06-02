ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові через російський обстріл постраждали 10 людей

Влучання фіксуються у чотирьох районах міста.

У Харкові через російський обстріл постраждали 10 людей
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Росіяни вночі завдали по Харкову комбінованого удару із застосуванням 15 безпілотників та 2 ракет, цілили у чотири райони міста - Основ'янський, Слобідський, Немишлянський і Київський.

За повідомленням мера Ігоря Терехова, зафіксовано багато пошкоджень інфраструктури. Постраждали приватні та адміністративні будівлі, споруда дошкільного закладу, багатоквартирний будинок, офісна будівля, підприємство.

Станом на 4 годину відомо про 10 постраждалих, серед них дитина. На місцях ударів працюють комунальники, рятувальники, медики та офіцери поліції.  

