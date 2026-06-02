Росіяни запустили по Україні "Калібри" з Каспійського моря

Повітряні Сили повідомили про пуск росіянами ракет морського базування "Калібр" з акваторії Каспійського моря. За інформацією військових, орієнтовний час входження у повітряний простір України - друга година ночі.
Водночас вже зафіксовано активність російських ударних безпілотників на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині.
Моніторингові канали повідомляють про зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Ці літаки здатні запускати ракети X-101.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок заявив, що попередження розвідки про підготовку росіянами нового масованого удару залишається чинним.