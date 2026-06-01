Окупанти поранили сімох мешканців Сумщини

Семеро мешканців Сумщини поранені російськими обстрілами. Упродовж минулої доби на території області під ворожим вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.

Як розповіли у обласній поліції, ворог застосовував керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, РСЗВ, артилерію та міномети.

У Білопільській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждали чоловіки віком 22, 32, 40 та 49 років. Також пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

У Березівській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждали жінки віком 47 та 57 років. Пошкоджено три житлові будинки та господарчу споруду.

У Дубов’язівській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждала 66-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок.

У Глухівській, Тростянецькій та Сумській громадах внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти цивільної інфраструктури.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.