МАГАТЕ заявило про виявлені на ЗАЕС пошкодження будівлі турбіни

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка перебуває в окупованому росіянами місті Енергодар Запорізької області, виявила в неділю вранці пошкодження зовнішньої частини будівлі турбіни.
Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ у соцмережі Х.
"Під час огляду місця події команда побачила пошкодження металевого люка, розташованого на кількох рівнях вище в будівлі, а також кілька уламків та залишки обгорілого оптичного волокна на землі. Спостереження команди узгоджуються з ударом дрона", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що команда також запросила доступ до внутрішньої частини будівлі безпосередньо поруч із реакторним блоком №6 для подальшого обстеження.
При цьому в МАГАТЕ зазначили, що рівень радіації на станції перебуває в нормі.
"Команда змогла підтвердити за допомогою свого вимірювального обладнання, що рівень радіації на об’єкті залишається нормальним", – йдеться в повідомленні.
Раніше у Центрі протидії дезінфорамції повідомили, що російська пропаганда поширює фейк про “другий за добу удар ЗСУ по Запорізькій АЕС”.
27 травня на ЗАЕС стався тривалий збій зв'язку. За даними станції, приблизно 12 годин не було ні стаціонарного телефону, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку військового конфлікту.
- ЗАЕС залишається окупованою від початку повномасштабної війни в Україні. Станція не виробляє енергію і працює лише для забезпечення власних потреб, але там неодноразово ставалися блекаути.
- Контроль Росії над ЗАЕС несе постійну загрозу, наголошувала українська влада.
- У мирному плані, створеному за ініціативи США, ЗАЕС пропонують ділити порівну між трьома сторонами: Україною, Штатами та окупантами.
- Росія неодноразово застосовувала зброю поблизу ЗАЕС, а також била по Чорнобильській атомній енергостанції. Внаслідок ударів саркофаг над ЧАЕС довелося ремонтувати.