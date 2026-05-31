МАГАТЕ заявило про виявлені на ЗАЕС пошкодження будівлі турбіни

Рівень радіації на станції перебуває в нормі.

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка перебуває в окупованому росіянами місті Енергодар Запорізької області, виявила в неділю вранці пошкодження зовнішньої частини будівлі турбіни.

Про це повідомляється на сторінці МАГАТЕ у соцмережі Х.

"Під час огляду місця події команда побачила пошкодження металевого люка, розташованого на кількох рівнях вище в будівлі, а також кілька уламків та залишки обгорілого оптичного волокна на землі. Спостереження команди узгоджуються з ударом дрона", – йдеться в повідомленні.

Реклама

Зазначається, що команда також запросила доступ до внутрішньої частини будівлі безпосередньо поруч із реакторним блоком №6 для подальшого обстеження.

При цьому в МАГАТЕ зазначили, що рівень радіації на станції перебуває в нормі.

"Команда змогла підтвердити за допомогою свого вимірювального обладнання, що рівень радіації на об’єкті залишається нормальним", – йдеться в повідомленні.

Раніше у Центрі протидії дезінфорамції повідомили, що російська пропаганда поширює фейк про “другий за добу удар ЗСУ по Запорізькій АЕС”.

27 травня на ЗАЕС стався тривалий збій зв'язку. За даними станції, приблизно 12 годин не було ні стаціонарного телефону, ні інтернет-з'єднання, що стало найтривалішим подібним інцидентом на станції з початку військового конфлікту.