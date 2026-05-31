Російський дрон атакував авто патрульних у Херсоні, є поранені

Російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль патрульних у Херсоні.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Унаслідок удару по службовому автомобілю троє поліцейських отримали контузії та поранення різного ступеня тяжкості.

“На щастя, життю наших поліцейських нічого не загрожує. Вони отримують необхідну медичну допомогу”, – йдеться у пресрелізі.