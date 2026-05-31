Від початку цієї доби окупаційні війська 77 разів штурмували позиції наших захисників, російська артилерія продовжує нещадно гатити по українському прикордонню.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Сьогодні на Сумщині під ворожі удари потрапили Сопич, Бунякине, Волфине, Іскрисківщина, Яструбщина, Бачівськ та Малушине, а на Чернігівщині під обстрілом опинилося село Клюси.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках точилося п’ять бойових зіткнень, причому один бій триває досі. Там же ворог 45 разів обстріляв наші рубежі й мирні села, двічі застосувавши реактивні системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники шість разів намагалися прорвати оборону біля Лимана та Стариці. Два запеклі бої тривають і в ці хвилини.

На Куп’янському відтинку фронту окупанти тричі йшли в атаку, намагаючись потиснути наші підрозділи поблизу Шийківки та Куп’янська.

Активно діяв агресор і на Лиманському напрямку, здійснивши сім штурмів неподалік Копанок, Новомиколаївки, Дробишевого, Лимана та Озерного. Два бойові зіткнення тут усе ще тривають.

На Слов’янському напрямку українські воїни успішно звели нанівець дві спроби загарбників просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки.

На Краматорському й Олександрівському відтинках фронту наступальних дій з боку окупантів не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку російські підрозділи провели десять атак, намагаючись пробити наші оборонні лінії поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Русинового Яру, Миколаївки, Плещіївки та Степанівки.

Традиційно високою залишається інтенсивність боїв на Покровському напрямку, де ворог 26 разів намагався вибити наших захисників із займаних рубежів у районах Вільного, Дорожнього, Білицького, Родинського, Олександрівки, Гришиного, Новоолександрівки, Сергіївки, Котлиного та Удачного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони міцно тримають стрій: успішно відбито дев'ять ворожих атак у районах Залізничного, Воздвижівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського та Чарівного, а ще один бій триває.

На Оріхівському напрямку загарбники дев'ять разів безрезультатно намагалися вклинитися в наші оборонні порядки поблизу Щербаків, Білогір’я, Нестерянки та Степногірська.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили лише одну марну спробу просунутися в районі Антонівського мосту.

На решті ділянок фронту суттєвих змін в оперативній обстановці немає, жодних спроб ворожого просування не зафіксовано.