Окупанти атакували цивільне авто поблизу Надіївки на Херсонщині

Знищене авто через атаку росіян на Харківщині

Російські окупанти атакували цивільне авто біля населеного пункту Надіївка Херсонської області. Є постраждала.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулась 38-річна жінка, яка напередодні постраждала через влучання російського дрона в авто поблизу Надіївки", – ідеться у повідомленні.

Жінка отримала мінно-вибухову травму та закритий перелом плеча. Її госпіталізували для надання подальшої допомоги.