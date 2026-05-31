Суспільство / Війна

Окупанти атакували цивільне авто поблизу Надіївки на Херсонщині

Поранень зазнала цивільна.

Знищене авто через атаку росіян на Харківщині
Фото: Харківська облпрокуратура

Російські окупанти атакували цивільне авто біля населеного пункту Надіївка Херсонської області. Є постраждала.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулась 38-річна жінка, яка напередодні постраждала через влучання російського дрона в авто поблизу Надіївки", – ідеться у повідомленні.

Жінка отримала мінно-вибухову травму та закритий перелом плеча. Її госпіталізували для надання подальшої допомоги.

