Окупанти атакували цивільне авто поблизу Надіївки на Херсонщині

Російські окупанти атакували цивільне авто біля населеного пункту Надіївка Херсонської області. Є постраждала.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернулась 38-річна жінка, яка напередодні постраждала через влучання російського дрона в авто поблизу Надіївки", – ідеться у повідомленні.
Жінка отримала мінно-вибухову травму та закритий перелом плеча. Її госпіталізували для надання подальшої допомоги.
- Упродовж минулої доби російські війська продовжували атакували цивільне населення та інфраструктуру Херсонщини. Є постраждалий.