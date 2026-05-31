Головне за ніч та ранок неділі, 31 травня: удар по Дніпру, понад 300 боєзіткнень, 1560 ліквідованих окупантів

Нічна повітряна атака , 302 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, нова пускова установка IRIS-T від Німеччини пожежа на Саратовському НПЗ.

Російська армія вдарила уранці 31 травня по місту Дніпро. Виникла пожежа.

Через атаку росіян на Дніпро горять склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 302 бойові зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора. Стільки ж – на Гуляйпільському.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1560 російських солдатів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 364 060 військових.

На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув 58-річний чоловік та згоріли вантажівки.

Уночі 31 травня ворожий БпЛА влучив по території одного з підприємств у Корюківському районі. Внаслідок удару виникла пожежа на автостоянці. Вогнем знищено 7 вантажних автомобілів.

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого.

"У ніч на 31 травня (з 18:00 30 травня) противник атакував 229 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим", – повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 212 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 5 локаціях.

Учора Україна отримала від німецьких партнерів нову пускову установку IRIS-T, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", – додав глава держави.

У ніч на 31 травня ударні безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Внаслідок удару на території підприємства виникла масштабна пожежа, яку зафіксували супутникові системи моніторингу.

Про успішне ураження об'єкта свідчать дані сервісу виявлення пожеж FIRMS від NASA, а також ТГ-канал Exilenova+.

За інформацією місцевих жителів, густий дим від займання було видно за десятки кілометрів від заводу.

Аналіз наслідків удару, оприлюднений аналітичним Telegram-каналом Falcon Insight Map, свідчить про пошкодження низки ключових виробничих об'єктів заводу.

Тримаймося!