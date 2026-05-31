Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Сили оборони знищили ще 1560 російських солдатів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 364 060 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1560 російських солдатів, ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб 
  • танків – 11 962 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од.
  • артилерійських систем – 42 987 (+57) од.
  • РСЗВ – 1 819 (+6) од.
  • засоби ППО – 1 399 (+1) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 519 (+19) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од.
  • крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од.
  • спеціальна техніка – 4 234 (+3) од.

Дані уточнюються.

