Сили оборони знищили ще 1560 російських солдатів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1560 російських солдатів, ідеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 364 060 (+1 560) осіб
- танків – 11 962 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 657 (+14) од.
- артилерійських систем – 42 987 (+57) од.
- РСЗВ – 1 819 (+6) од.
- засоби ППО – 1 399 (+1) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 519 (+19) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 320 327 (+1 894) од.
- крилаті ракети – 4 693 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 101 237 (+524) од.
- спеціальна техніка – 4 234 (+3) од.
Дані уточнюються.