Зеленський: далекобійні санкції вже відображаються дефіцитом пального в Криму

У вечірньому зверненні 30 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що далекобійні санкції вже відображаються дефіцитом пального в Криму.

“Сьогодні відзначу наші українські підрозділи, які виконують наші завдання по далекобійних санкціях та по мідл-страйках. Є хороші результати. Наш план по таких санкціях виконується у відповідь на російські удари. Я дякую всім нашим воїнам, які забезпечують досяжність таких російських цілей — передусім військової і паливної логістики на тимчасово окупованій території, вздовж узбережжя нашого Азовського моря”, — сказав Зеленський.

Він зазначив, що на цю глибину тимчасово окупованої території українські дрони вже дістають все більше, і це вже відображається в Криму дефіцитом пального.

Також президент повідомив, що є за що відзначити підрозділи СБС Збройних Сил України у діп-страйках. Були ураження російських військових літаків Ту-142. Також досягнуто установку «Іскандер». Були влучання і по нафтових цілях: Збройні Сили України — по Ростовській області, Служба безпеки України — по Краснодарському краю. Це те, що дійсно впливає на російський потенціал агресії, зазначив президент.