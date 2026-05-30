Попередньо, втрати 64-ї бригади у районі Приморського Посаду становлять 31 військовослужбовця: 9 загиблих, 9 поранених і 13 зниклих безвісти.

У ніч проти 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем уразили російські полігони та військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях Луганської, Запорізької та Донецької областей.

За даними командування СБС, операцію координував новостворений Центр глибинного ураження. У ній брали участь пілоти 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» та 413-го окремого полку «Рейд». Удари завдали на відстані 70 та 100 км від лінії бойового зіткнення.

Загалом, за повідомленням СБС, підтверджено 21 результативне влучання: 13 — по об’єкту в районі Кряківки на окупованій Луганщині та 8 — по полігону в районі Приморського Посаду на окупованій частині Запорізької області.

Один із уражених об’єктів, за даними СБС, використовувала 64-та окрема мотострілецька бригада армії РФ. Саме цей підрозділ пов’язують зі злочинами проти цивільних у Бучі у 2022 році.

Попередньо, втрати 64-ї бригади у районі Приморського Посаду становлять 31 військовослужбовця: 9 загиблих, 9 поранених і 13 зниклих безвісти. У СБС зазначають, що ці дані ще уточнюються.

Втрати російських військ на полігоні «Трьохізбєнка» у районі Кряківки Луганської області наразі невідомі.

Також Сили безпілотних систем повідомили про удари по газовому сховищу в районі Єнакієвого на Донеччині та по російській логістиці на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей. До цих ударів, за даними СБС, залучалися пілоти 20-ї окремої бригади «К-2» та загону «13» 414-ї бригади «Птахи Мадяра».