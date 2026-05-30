У Карпатах ведмедиця зупинила чоловіка, який намагався нелегально перетнути гори і потрапити в Румунію.

Про це розповіли у ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що житель Києва намагався незаконно перетнути кордон у бік Румунії, проклавши маршрут гірською місцевістю поза пунктами пропуску. Під час нічного переходу він несподівано зіткнувся з ведмедицею. Щоб уникнути небезпеки, чоловік заліз на дерево і звідти викликав допомогу.

На виклик оперативно прибули прикордонники Мукачівського загону. На той момент тварина вже зникла. Чоловіка безпечно зняли з дерева та доправили до підрозділу. На нього склали адмінпротокол за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.