Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
У Карпатах ведмедиця зупинила чоловіка, який намагався потрапити в Румунію

Ілюстративне фото
Фото: Національний природний парк "Верховинський"

У Карпатах ведмедиця зупинила чоловіка, який намагався нелегально перетнути гори і потрапити в Румунію.

Про це розповіли у ДПСУ.

Прикордонники зазначили, що житель Києва намагався незаконно перетнути кордон у бік Румунії, проклавши маршрут гірською місцевістю поза пунктами пропуску. Під час нічного переходу він несподівано зіткнувся з ведмедицею. Щоб уникнути небезпеки, чоловік заліз на дерево і звідти викликав допомогу.

На виклик оперативно прибули прикордонники Мукачівського загону. На той момент тварина вже зникла. Чоловіка безпечно зняли з дерева та доправили до підрозділу. На нього склали адмінпротокол за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

