Спецпризначенці "Альфа" СБУ продовжують знищувати тилову логістику окупантів.

Про це інформує пресцентр СБУ.

"Для ворога логістика – це пальне, боєкомплект, техніка та можливість здійснювати ротації на лінії бойового зіткнення. Саме тому оператори FPV-дронів "Альфи" СБУ методично знищують транспорт і постачання противника ще до моменту його виходу на позиції", – ідеться у повідомленні.

Лише за минулий тиждень уражено понад 500 одиниць ворожого автотранспорту, зокрема вантажівок і спецтехніки.