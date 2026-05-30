Російські дрони атакували АЗС у Сумах

Зафіксовані влучання у Ковпаківському та Зарічному районах міста.

Уранці 30 травня російська армія атакувала АЗС у двох районах міста Суми. Там виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.

"Зафіксовано влучання ворожого БпЛА на території АЗС у Ковпаківському районі, а також поблизу ще однієї автозаправної станції у Зарічному районі міста", – ідеться у повідомленні.

Пожежу, що виникла внаслідок загоряння на одній з заправок, локалізовано. Без постраждалих. Наслідки ліквідовуються.