Російські дрони атакували АЗС у Сумах

Уранці 30 травня російська армія атакувала АЗС у двох районах міста Суми. Там виникли пожежі.
Про це повідомляє очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко.
"Зафіксовано влучання ворожого БпЛА на території АЗС у Ковпаківському районі, а також поблизу ще однієї автозаправної станції у Зарічному районі міста", – ідеться у повідомленні.
Пожежу, що виникла внаслідок загоряння на одній з заправок, локалізовано. Без постраждалих. Наслідки ліквідовуються.
- Уночі 30 травня ворог завдав масованого удару БпЛА по Шосткинській громаді Сумської області. Унаслідок обстрілів є пошкодженні та руйнування інфраструктури.