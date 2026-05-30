Дрони атакували об'єкти у Армавірі Краснодарського краю та Таганрозі Ростовської області.

У ніч на 30 травня 2026 року ударні безпілотники атакували об’єкти нафтопаливної інфраструктури в Ростовській області та Краснодарському краї РФ. Внаслідок ударів на об’єктах виникли пожежі.

Про це інформують Телеграм-канали та російські губернатори.

За інформацією губернатора Ростовської області Юрія Слюсаря, у Таганрозі безпілотники завдали удару по території морського порту. Внаслідок атаки загорілися танкер і резервуар із пальним. Також пошкоджень зазнали адміністративна будівля та інфраструктура причалу.

Міська голова Таганрога Свєтлана Камбулова підтвердила, що внаслідок удару постраждали навантажувальні потужності порту та адміністративні споруди.

Російська влада повідомила про атаку на Армавір у Краснодарському краї. За даними місцевої адміністрації, безпілотники уразили територію ТОВ "Южная нефтяная компания", де виникла масштабна пожежа.

У міноборони РФ повідомили, що упродовж ночі сили ППО РФ нібито збили майже 50 безпілотників над територією Ростовської області.

Також повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури в окремих населених пунктах регіону.